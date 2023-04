Gioventù nazionale sostiene Dibisceglie e Signò della lista di Nuccia Berra

Gioventù nazionale sostiene Daniel Dibisceglie e Laura Signò che si trovano nella lista del sindaco uscente di Cerro Maggiore Nuccia Berra.

Gioventù nazionale (movimento giovanile di Fratelli d'Italia) sostiene Daniel Dibisceglie e Laura Signò, componenti della lista del sindaco uscente di Cerro Maggiore Nuccia Berra che punta a essere riconfermata alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023. Berra infatti è in campo con la lista "Nuccia Berra sindaco" che vede presente la maggioranza che l'ha sostenuta in questo primo mandato, ossia Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia, e una compagine civica mentre la sfidante è Roberta Cè, candidata sindaco della lista "Bene Comune" sostenuta dal Partito democratico e che ha ricevuto anche l'appoggio di Italia Viva.

Il partito di destra ora annuncia il loro sostegno a Dibisceglie, attuale assessore allo Sport, Tempo libero e Giovani e a Signò, entrambi come detto in lista con Berra.

Il sostegno a Dibisceglie e Signò arriva dai militanti di Gioventù nazionale Altomilanese, movimento giovanile di Fratelli d'Italia attivo del territorio del Legnanese e del Rhodense:

"Mentre scriviamo queste righe, l’emozione ci accompagna e ci tornano alla mente questi ultimi cinque anni. Nel 2018 il nostro Daniel Dibisceglie è stato eletto a rappresentare la sua comunità cittadina, ricevendo l’incarico di assessore a Cerro Maggiore nella giunta del sindaco Nuccia Berra. Per primo in tutta la provincia di Milano, ha tenuto alta la bandiera di Gioventù Nazionale in un’amministrazione cittadina Da quel giorno sono passati cinque anni travolgenti, in cui Daniel – per tutti Dibi – non ha mai mancato di essere un punto di riferimento per tutti noi, dalla dirigenza al più giovane dei militanti. Volantinaggi, affissioni, manifestazioni, commemorazioni, raccolte alimentari, concerti. Chilometri macinati fianco a fianco, sempre tenendo insieme l’impegno istituzionale e lo spirito militante. Sempre garantendo a ognuno di noi il supporto che, in anni di percentuali da prefisso telefonico, era fondamentale per continuare a sognare. Senza mai chiedere nulla in cambio, ma comportandosi come uno di noi. Oggi, con la presentazione della lista del Centrodestra Unito, Gioventù Nazionale è pronta a riconfermare con entusiasmo il sostegno a Dibisceglie. Accanto a lui correrà – tra gli altri – anche Laura Signò, una studentessa di appena 18 anni che è pronta a portare il suo contributo e l’entusiasmo della sua giovane età".