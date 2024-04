Spacciava droga, ora è ai domiciliari a Cerro Maggiore.

In azione si sono visti i Carabinieri della Compagnia di Legnano che sono intervenuti a Cerro Maggiore. Il motivo? L'emissione del provvedimento della detenzione domiciliare nei confronti di una donna, 31 anni, di origini marocchine. Lei, nubile, a dover scontare la pena di 3 anni, 3 mesi e 28 giorni per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti in concorso e continuato.

I fatti

La donna, infatti, è ritenuta responsabile dell'attività di spaccio di droga, fatto avvenuto a Milano nel 2019 e nel 2020. Il suo nome era finito in un'operazione dei Carabinieri, ora la decisione definitiva e per lei, residente a Cerro, è stata quindi disposti la detenzione nella sua abitazione.