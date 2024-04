Blitz dei cinofili, trovata droga nel ristorante

Droga in un ristorante di Cerro Maggiore: blitz dell'unità cinofila dei Carabinieri.

Droga nel ristorante

In campo anche le autorità cinofile dei Carabinieri. Ieri, mercoledì 24 aprile 2024, i militari sono stati impegnati in un servizio coordinato disposto dalla Compagnia di Legnano che ha messo in campo i suoi uomini insieme al personale del Nucleo ispettorato del lavoro di Milano e ai cinofili di Casatenovo. Un intervento è stato effettuato a Cerro Maggiore: qui hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente un 48enne di Parabiago, titolare di un ristorante a Cerro, trovato in possesso di 93 grammi di hashish scovato proprio dai cani all'interno del locale. I militari dell'Ispettorato del lavoro, nella stessa attività, hanno sanzionato i titolari per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per avere occupato 7 lavoratori in nero, sanzioni per un totale di 77mila euro.

Gli altri controlli

Controlli dei Carabinieri anche sul territorio di Legnano, Cerro Maggiore e Rescaldina: nel complesso i militari hanno controllato 37 mezzi e identificato 54 persone con un Foglio di via obbligatorio proposto.