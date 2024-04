Omicidio nel Bosco della droga: tutti assolti

Omicidio di Bouda Ouadia nel Bosco del Rugareto a Rescaldina: assolti i 4 imputati.

Tutti e 4 assolti. Stiamo parlando dei 4 imputati nel processo per l'omicidio di Boudia Oaudia, ucciso a colpi d'arma da fuoco il 2 aprile 2022 nel Bosco del Rugareto, a Rescaldina. Nell'udienza che si è celebrata oggi, lunedì 22 aprile 2024, nel Tribunale di Busto Arsizio, è stata emessa la sentenza di primo grado: assolti per non aver commesso il fatto Mohamed El Moundiry difeso dall’avvocato Roberto Grittini, Elhabib Rahoui, Abdelatif Bouda e Mohamed Hakmaoui (questi ultimi latitanti).

Il dibattimento

Stando alla difesa, la vittima sarebbe stata uccisa da un "fuoco amico" e non quindi dai 4 imputati mentre per l'accusa ossia il pm Carlo Alberto Lafiandra la morte sarebbe stata da attribuire agli imputati, per i quali aveva chiesto una condanna a 24 anni di carcere.