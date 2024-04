L'iniziativa prevista nella mattina del 24 aprile, riguarda il Progetto "Viaggio nella Memoria della Cerro nascosta..." realizzato dalle classi 3° della secondaria di I grado di Cerro Maggiore.

Viaggio nella memoria in occasione del 25 aprile

Il progetto ha riguardato lo studio e l'approfondimento di alcuni accadimenti avvenuti a Cerro durante la Seconda guerra mondiale.

A coronamento del progetto, sono stati realizzati 3 pannelli esplicativi e 1 targa commemorativa posizionati in quattro luoghi del territorio cerrese in cui sono avvenuti i fatti. Alcuni di questi pannelli sono stati posizionati ove vi sono i cippi in memoria dei caduti per la Liberazione.

Il percorso completo dei ragazzi

Alle 10 ritrovo nel piazzale del Cimitero con l'inaugurazione del pannello principale del progetto; si prosegue verso la chiesa dei frati Cappuccini ove è stata posizionata una targa commemorativa e verso il cippo di via Marelli dove è stato posizionato un secondo pannello. Infine ci si dirige verso il cippo di via S. Clemente dove è stato posizionato un terzo e ultimo pannello.

Programma per le celebrazioni del 25 aprile

A Cerro Maggiore si inizia alle 8.30 con la riunione Autorità ed Associazioni presso il Palazzo Comunale di Via S. Carlo 17 con deposizione da parte delle Autorità e Associazione ANPI di fiori e coroncina presso i cippi in Via S. Clemente, Via Marelli e a S. Vittore Olona. Alle 9 S. Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale SS Cornelio e Cipriano e alle 9.45, al termine della Messa partenza del corteo, con la partecipazione del Corpo Musicale Cittadino, verso il Monumento ai Caduti (Via Cappuccini – Via Bernocchi – P.zza Concordia).

Alle 10 alzabandiera con deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Concordia

e successivamente proseguimento del corteo (Via S. Giovanni - Via Roma – Via S. Carlo – Viale Rimembranze - Cimitero) e deposizione della corona alla Lapide della Liberazione e discorso commemorativo.

Nella frazione di Cantalupo si parte alle 11 con la S. Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo seguita alle 11.50 dall'alzabandiera con deposizione della corona di alloro presso il Monumento ai Caduti in Piazza Don Carlo Bianchi. Alle 12 formazione del corteo, con la partecipazione del Corpo Musicale Cittadino, per Via S. Bartolomeo – Via Crocefisso - Via Panigatti. Al Cimitero deposizione della corona alla Lapide ai Caduti e discorso commemorativo.