Roberta Cè è il candidato sindaco della lista "Bene Comune"

Roberta Cè guiderà la lista civica "Bene Comune" alle elezioni comunali di Cerro Maggiore.

Roberta Cè candidato sindaco

E' Roberta Cè il candidato sindaco della lista civica "Bene Comune" che, alle elezioni comunali di Cerro Maggiore del 14 e 15 maggio 2023, sfiderà il sindaco uscente Nuccia Berra che si ripresenta alla guida della lista "Nuccia Berra sindaco" col sostegno di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Cè, attuale presidente del Corpo musicale cittadino, sarà a capo della lista civica che in questo mandato è stata forza di opposizione in Consiglio comunale col capogruppo Piera Landoni. "Bene Comune" vanta nuovamente l'appoggio del Partito democratico. Una sfida a due quindi visto che non correrà il Terzo polo così come nemmeno Impegno popolare per l'Italia di Alex Airoldi e dell'ex sindaco Teresina Rossetti. Non ci saranno nemmeno l'ex sindaco Antonio Lazzati nè l'ex assessore Calogero Mantellina.

"Saremo una lista che stupirà"

"La nostra è una lista di cerresi e cantalupesi - affermano da 'Bene Comune' - Un mix di competenze, professioni e associazionismo, con giovani e con gente di più esperienza".

Cè era già stata consigliere della lista per due anni in questo mandato.