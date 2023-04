Impegno popolare per l'Italia: "Non faremo la nostra lista"

Impegno popolare per l'Italia annuncia di non correre alle elezioni comunali di Cerro Maggiore.

Impegno popolare, niente lista

C'era attesa per capire, in vista delle elezioni comunali di Cerro Maggiore del 14 e 15 maggio 2023, che ruolo avrebbe ricoperto il partito Impegno popolare per l'Italia in cui militano Alex Airoldi e l'ex sindaco Teresina Rossetti. Ma proprio in queste ore ecco la notizia che non correranno alle amministrative:

"Il gruppo sin da subito aveva infatti dichiarato la propria volontà di intraprendere la via del rinnovamento per ridare nuovo slancio al paese - affermano dal partito - Rinnovamento che partiva, come impegno di coerenza, dai due esponenti di spicco, Rossetti ed Airoldi, che sin da subito avevano chiarito la loro incandidabilita’ al fine di costruire qualche cosa di nuovo, non contro qualcuno o qualcosa, ma per rilanciare la comunità cerrese. Purtroppo, da subito, è risultato evidente che pochi hanno inteso questa volontà di rinnovamento. Il rinnovamento, il rilancio, devono essere ampiamente condivisi, devono avere un largo respiro, ma questi aspetti sono ancora velleitari in questo momento".

Niente lista per le comunali