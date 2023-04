Terzo Polo: "Ci autoescludiamo, niente lista"

Terzo polo di Cerro Maggiore: niente lista per le elezioni comunali.

Terzo polo, nessuna lista

"A malincuore, in mancanza di un vero progetto di rinnovamento, abbiamo quindi deciso di autoescluderci da questa competizione elettorale". Così Gian Carlo Banfi, referente di Cerroinazione annuncia come il Terzo polo (Azione-Italia Viva) non sarà presente alle elezioni comunali di Cerro Maggiore del 14 e 15 maggio 2023. "Noi di Cerroinazione quando partimmo, oltre due anni orsono, avevamo un sogno, quello di riuscire a costruire un’alternativa, dare corpo a un progetto che, compattando le forze di minoranza e l’associazionismo, proponesse un’idea condivisa di paese che tutti vorremmo: moderno e sostenibile - spiega Banfi - Il progetto politico era principalmente rivolto ad una generazione di

giovani brillanti nelle loro professionalità ma che oggi sono distanti dalla politica amministrativa e che, con il sostegno di chi ha già alle spalle un percorso, ne condividesse idee e prendesse il testimone per costruire il domani della nostra comunità. Per i giovani e la generazione di mezzo la politica è poco attrattiva, giustamente la famiglia e la carriera costituiscono l’obiettivo primario, pertanto, seppure idealmente siano attratti, non si sentono socialmente spinti a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Il nostro progetto ha dovuto confrontarsi con difficoltà più personali che politiche, tant’è che questo è diventato il più importante scoglio che ha anche determinato il ritiro di figure portanti del progetto".



I progetti futuri

"Dobbiamo ringraziare gli amici che hanno creduto nel nostro progetto

e che con noi condividono l’amarezza di questa decisione - prosegue Banfi - Come Cerroinazione, essendo stati capofila, ci assumiamo la piena responsabilità della mancata realizzazione dello stesso. Cerroinazione non si ferma qui, ci eravamo preparati con proposte e idee. Augurandoci anche il coinvolgimento delle risorse politiche e associative che si sono avvicinate a noi in questa fase, continueremo dall’esterno nel nostro lavoro di controllo e stimolo nei confronti della Giunta che si costituirà e lo faremo attraverso critiche accompagnate da proposte costruttive, per dare voce ai quei cittadini

che ci hanno guardato in questi anni con interesse ma che non riusciremo a rappresentare in Consiglio. Siamo altresì pronti a collaborare su progetti che condividiamo e a fornire spunti e stimoli per un paese migliore. Vogliamo continuare a confrontarci con la politica locale e a tal proposito cosa ci lascia l’amministrazione uscente? Una gestione 'senza infamia e senza lode', tante parole auto celebrative e molte promesse sostenute da 'effetti speciali'. Il video recentemente diffuso propone una Cerro che piacerebbe anche vedere realizzata, vigileremo per non lasciare, ancora una volta il futuro del paese, in mano a promesse e spot preelettorali. In bocca al lupo e buon lavoro ai partecipanti alla competizione elettorale e alla nuova Amministrazione che si insedierà dopo il 15 maggio".