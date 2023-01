Elezioni comunali, Terzo polo: "Ci saremo con una lista civica 'larga'"

Elezioni comunali di Cerro Maggiore, l'annuncio del Terzo polo.

Elezioni comunali, Azione-Italia viva con lista civica "larga"

"Saremo presenti con una lista civica 'larga'". E' l'annuncio che arriva dal Terzo polo di Cerro Maggiore in vista delle elezioni comunali previste in primavera, chiamata alle urne nelle quali i cerresi e i cantalupesi saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e Giunta. L'alleanza locale tra Azione e Italia viva c'è da mesi: "Stiamo lavorando e valutando la possibilità di fare, in alternativa all’attuale Amministrazione, una lista icvica 'larga', che parta da un principio di rinnovamento sia nelle persone che nelle idee e non ingabbiata nella ormai stantia e, secondo noi, superata dicotomia centrodestra-centrosinistra - afferma Gian Carlo Banfi, referente di Cerroinazione - Le buone idee sono solo buone idee. Da parte nostra metteremo in campo le nostre competenze e la disponibilità al confronto con tutte le forze politiche e le associazioni del territorio. Ci riusciremo? Lo sapremo presto, in ogni caso il Terzo Polo sarà protagonista delle elezioni anche comunali".

L'alleanza Azione-Italia viva

"Il gruppo di Azione a Cerro Maggiore ha ormai una storia di oltre due anni e una struttura consolidatasi sia nelle iniziative strettamente locali che in quelle Regionali inclusa la federazione con il locale gruppo di Italia Viva - dichiara Banfi - Siamo stati protagonisti attivi, se no addirittura promotori, di tutte le iniziative dell’Alto Milanese Cerro Maggiore prossimamente andrà alle Elezioni Amministrative e su questo tema siamo al lavoro da tempo perché, come già confermato, saremo parte attiva alle prossime Elezioni Comunali. Circa un anno fa abbiamo sottoposto, con spirito collaborativo, all’attuale Amministrazione e agli organi tecnici competenti, le nostre proposte per la elaborazione del nuovo Pgt, Piano di governo del territorio. Abbiamo realizzato iniziative di coinvolgimento e informazione per la cittadinanza".