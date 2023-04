Italia Viva sostiene il candidato sindaco Roberta Cè

Italia Viva sosterrà Roberta Cè di Bene Comune alle elezioni comunali di Cerro Maggiore.

Italia Viva sosterrà Roberta Cè, candidato sindaco della lista civica Bene Comune appoggiata dal Partito democratico. E' questa la novità che arriva sul fronte delle elezioni comunali di Cerro Maggiore che si svolgeranno il 14 e 15 maggio 2023. Cè è la sfidante di Nuccia Berra, sindaco uscente che si ripresenta con l'alleanza di centrodestra e una componente civica. Una sfida a due e "in rosa" quella quindi che si vedrà in paese. In queste ore il partito di Matteo Renzi, che insieme a Cerroinazione doveva correre come Terzo polo anche a livello locale ma purtroppo con un percorso finito in un nulla di fatto, ha ufficializzato il suo supporto a Cè.

L'annuncio di Italia Viva è arrivato per voce di Alberto Magistro, coordinatore di Cerro Maggiore, e di Giovanni Cozzi, coordinatore di zona Altomilanese:

"Le elezioni del 14 e 15 maggio a Cerro Maggiore avrebbero potuto rappresentare un esordio sulla scena politica di una serie di personalità che, pur essendo appassionate promotrici di iniziative sociali e culturali, avrebbero per la prima volta offerto la loro competenza e la loro passione alla vita amministrativa del Comune. Insieme agli amici di Cerro in Azione, portatori di un gran lavoro di analisi delle tematiche all’ordine del giorno della vita amministrativa, abbiamo portato avanti per mesi l’idea di un progetto civico comune che fosse alternativo all’attuale maggioranza ma seppur con rammarico abbiamo constatato che questo progetto non è potuto partire per una serie di convergenze non completamente raggiunte. Siamo convinti che questa sfida sia solo all’inizio e che questo progetto civico comune sia pronto per il prossimo turno elettorale. Come Italia Viva abbiamo fino all’ultimo istante disponibile provato a far conciliare le varie istanze

presenti. Non saremo quindi presenti alle citate elezioni amministrative ma invitiamo i nostri elettori ad esprimere la loro preferenza per la lista Bene Comune a partire dal suo candidato sindaco Roberta Cè (da anni impegnata nell’associazionismo ed in particolar modo nella Scuola Civica di Musica). Secondo il nostro parere occorrono scelte che consentano di spendere in maniera oculata il denaro pubblico e di valorizzare la collaborazione delle persone. Cerro Maggiore ha bisogno di rete, ha bisogno di sudare e combattere, ha bisogno di essere pronta. Preferiamo quindi, sostenendo Roberta Cè, ammirare e collaborare nelle scelte piuttosto che restare nascosti".