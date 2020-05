Altra rissa a e un’altra aggressione a Legnano: ci sono feriti

Altra rissa e un’altra aggressione a Legnano: è successo poco fa in via 20 Settembre e poi in via Rossini. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa, la Polizia di Stato e i Carabinieri.

Altra rissa e un’altra aggressione in città

Ancora violenza a Legnano. Poco prima delle 21 di questa sera, sabato 30 maggio 2020, è scoppiata un’altra rissa in città. Alcune persone hanno infatti iniziato a picchiarsi violentemente in via 20 Settembre. La scena è stata osservata da alcuni passanti. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa, la Polizia di Stato e i Carabinieri.

Si parla di alcuni feriti; di sicuro una persona, un 53enne, ha ricevuto le prime cure sul posto e poi è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Intorno alle 22.30 il secondo episodio: via Rossini si è verificata un’aggressione, un 19enne è rimasto ferito. Sul posto ambulanza e Polizia di Stato.

Da ricordare che nei giorni passati si sono registrati diversi episodi di violenza. Nelle notte di venerdì scorso maxi rissa in centro a Legnano con un ragazzo trovato col volto coperto di sangue (la Polizia aveva poi denunciato tre ragazzi che vi avevano preso parte); il giorno dopo altra rissa nel parco Falcone e Borsellino dove si sono affrontati due gruppi di ragazzi pare con coltelli e bottiglie rotte (un giovane è finito all’ospedale); domenica terza rissa, in via Sant’Ambrogio. Poi l’aggressione a un ragazzo (con la fidanzata 19enne colpita con una bottiglia in testa) e la Polizia che aveva denunciato gli aggressori. Poi l’arresto del rapinatore che aveva portato via lo smartphone a un ragazzo facendolo cadere rovinosamente a terra.

Per prevenire questi fenomeni la Polizia di Stato è impegnata con l’operazione “Movida sicura”.

