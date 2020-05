Un’altra rissa in centro a Legnano? Sarebbe la terza in meno di due giorni

Un’altra rissa in centro a Legnano? Ieri sera sono stati allertati 118 e forze dell’ordine per un parapiglia ma giunti sul posto non c’era più nessuno.

Un’altra rissa in centro a Legnano?

Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 gennaio nel centro di Legnano era scoppiata una rissa, un giovane era stato trovato col volto coperto di sangue e portato in ospedale e quella notte in centro si erano registrate urla e ubriachi con la riapertura dei locali. Ieri, sabato 23, un’altra rissa era scoppiata intorno alle 18 nel parchetto Falcone e Borsellino che ha visto contrapposte due bande di giovani: pare fossero spuntati coltelli e cocci di bottiglia, in ospedale un 20enne ferito.

E sempre ieri, intorno alle 23, vi sarebbe stato un altro episodio di violenza. La segnalazione arrivata al 118 e alle forze dell’ordine parlava di un rissa che si stava svolgendo in via Sant’Ambrogio, poi spostatasi in piazza Mocchetti. Sul posto sono arrivati Carabinieri, Polizia e l’ambulanza della Croce Rossa ma non vi era più nessuno.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE