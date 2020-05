Altra rissa in centro, botte tra due bande di ragazzi

Altra rissa in centro a Legnano: è successo nel parchetto Falcone e Borsellino a lato del Largo Tosi. Pare siano spuntati coltelli e bottiglie rotte. Sul posto l’ambulanza e le forze dell’ordine. Ferito un ragazzo. Botte anche nella notte con la movida protagonista con urla, schiamazzi e assembramenti.

Altra rissa in centro a Legnano

Questa notte si era assistito a molto movimento e tensione in centro a Legnano con la movida tristemente protagonista con urla, ubriachi e assembramenti e un ragazzo trovato col volto ricoperto di sangue dopo una rissa.

Poco fa un altro episodio di violenza: intorno alle 18 di oggi, sabato 23 maggio 2020, un’altra rissa è scoppiata nel parchetto Falcone e Borsellino in pieno centro, a lato del Largo Tosi. Dalle prime indiscrezioni pare che ad affrontarsi siano state due bandi di giovani e sarebbero spuntati coltelli e cocci di bottiglie rotte. E c’è un ferito: si tratta di un ragazzo di 20 anni. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, i Carabinieri e la Polizia Locale. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice verde.

