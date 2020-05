Volto coperto di sangue dopo la rissa, ragazzo soccorso in centro

Volto coperto di sangue dopo la rissa, il ragazzo ferito è stato soccorso nel centro di Legnano dalla Croce Rossa. E’ stato portato in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri.

Volto coperto di sangue dopo la rissa

Si trovava in pieno centro cittadino, con il volto coperto di sangue. Al suo fianco la fidanzata che chiedeva aiuto. E’ quanto successo questa notte, poco dopo le 3.30, in Corso Italia a Legnano. Ad accorgersi dei due giovani è stato l’equipaggio della Croce Rossa di Legnano che si è subito fermata per prestare le prime cure. Come detto il ragazzo, 21 anni, aveva la faccia completamente ricoperta di sangue. Lui ad aver raccontato di essere stato aggredito durante una rissa scoppiata poco distante riportando diversi ematomi e ferite al sopracciglio. I soccorritori si sono occupati di lui e l’hanno trasportato, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano che sono al lavoro per ricostruire con esattezza l’accaduto.

