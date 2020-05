Aggressione a Legnano: quarta notte di violenza tra ragazzi

Aggressione a Legnano: è accaduto questa notte in via Gilardelli, nel centro cittadino. Poco dopo bottiglia spaccata in testa a un altro giovane. E’ il quarto episodio di violenza dopo quelli accaduti nel weekend. Indaga la Polizia di Stato che ha denunciato alcune persone.

Ancora botte tra ragazzi nel centro di Legnano. E’ quanto accaduto questa notte. Era circa la una, nella zona di via Gilardelli-Largo Tosi, quando alcuni giovani hanno iniziato a litigare e poi a darsele di santa ragione. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia di Stato. A rimanere feriti un 24enne e un 31enne che non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Dalle prime ricostruzioni, pare che i due giovani siano stati aggrediti. I poliziotti sono riusciti a identificare e denunciare alcune delle persone che li hanno picchiati. Inoltre, poco dopo l’accaduto, altre persone sono intervenute in difesa delle vittime e la dinamica di quanto successo stanotte è al vaglio del commissariato.

Intorno alle 3, nella stessa zona, un 31enne è stato ferito alla testa: colpito con una bottiglia di vetro e portato al pronto soccorso in codice verde.

Come noto la notte di venerdì è stata un vero incubo per i residenti: i locali avevano riaperto e dopo la mezzanotte è stato un continuo di urla, botte e ubriachi. Quella notte si era registrata anche una maxi rissa proprio nel centro, a rimanere ferito era stato un giovane, trovato col volto coperto di sangue. Nel pomeriggio successivo altra rissa tra due bande di giovani nel parco Falcone e Borsellino con un altro ragazzo finito in ospedale. E domenica sera un’altra rissa segnalata in via Sant’Ambrogio. Riguardo alla prima rissa in centro, la Polizia di Stato ha identificato e denunciato tre giovani che avevano anche ferito i poliziotti.

