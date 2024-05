Fratelli di Italia, provvedimento contro i fuoriusciti.

"Il circolo di Settimo di Fratelli di Italia ha scelto il candidato sindaco che riteneva più valido, ovvero Roberta Guida. Le discussioni possono esserci ma devono restare all'interno del partito. Il partito è uno. Chi ha scelto di prendere altre strade e di non seguire il progetto non può dirsi di Fratelli di Italia e al contempo sostenere il candidato di un altro partito. Da statuto, non sono scelte condivisibili".