Il progetto civico di Patrizia Stringaro

Dopo Roberta Guida (Fratelli D’Italia), Ruggiero Delvecchio (Forza Italia, Lega, Oltre e Fratelli di Settimo) e Fabio Rubagotti (Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento Cinque Stelle, Settimo in Comune e Generazione Settimo) a palazzo d’Adda si è svolta la presentazione della quarta candidata sindaco in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Settimo Milanese.

Stringaro sindaco

L’ex vicesindaco Patrizia Stringaro e le due liste a suo sostegno, Gente di Settimo e Noi di Settimo, hanno presentato il loro progetto civico, progetto che «nasce dalla voglia di costruire un’alternativa totalmente civica al sistema dei partiti. Per questo non abbiamo stretto nessuna alleanza con nessun partito e nessuno dei nostri candidati ha tessere di partito. Non siamo quindi liste “civette”, ovvero liste di appoggio a partiti. Il nostro è un gruppo di cittadini fortemente motivati a migliorare il nostro territorio, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie professionalità. Riteniamo che le buone scelte amministrative derivino dal buon senso e dalla preparazione e non dall’essere di destra o di sinistra. Abbiamo quindi costruito una squadra che punti al cambiamento, facendo sintesi dei diversi punti di vista che ci contraddistinguono, grazie alla capacità di attenerci all’obbiettivo fondamentale che ci siamo dati: dare risposte concrete a bisogni reali».

Trasporto pubblico e traffico

Priorità programmatiche del gruppo per Patrizia Stringaro sono il Trasporto Pubblico Locale, «un servizio che merita di essere migliorato per venire incontro alle esigenze dei cittadini di tutte le fasce di età». e la gestione del traffico «che congestiona la nostra città nelle ore di punta. Procederemo con la revisione del Piano Urbano del Traffico, ormai obsoleto e superato, per arrivare all’elaborazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile».

I nomi nelle liste

Ecco i nomi dei candidati consiglieri per la lista Gente di Settimo: Alberto Luigi Labadini, Barbara Spica, Elena Torresani, Fabio Bandini, Flora Leoni, Gaetano Bonvino, Ivan Colombo, Luca Penatti, Manuela Lombardi, Maria Valastro, Paolo Albanesi, Pietro Garbelli, Sara Anna Menegale, Selene Maniscotti, Vincenzo Di Cara, Virginia Brassini.

Per la lista Noi di Settimo: Cristina Maria Caterina Causi, Davide Cesare Annoni, Davide Gorini, Eleonora Borgato, Elisa Castiglioni, Fabio Ferrari, Ferdinando Pisoni, Giada Palmisano, Giada Ventaglieri, Liberto Antonio Gregorace, Lorenzo Ferrari, Marta Mazzilli, Massimiliano Foscarin, Mattia Imbroglia, Valentina Magugliani, Valeria Romano.