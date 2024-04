Fdi si spacca, nasce Fratelli di Settimo

Fratelli d’Italia a Settimo Milanese si spacca.

Fratelli d'Italia

Dopo l’annuncio, fortemente contestato da una parte degli attivisti politici del circolo locale, della scelta di Roberta Guida come candidato sindaco per Fratelli d’Italia, diverse personalità del circolo locale si staccano e danno vita a una lista civica di nome Fratelli di Settimo che sosterrà la candidatura di Ruggiero Delvecchio con il resto del centrodestra. Fra gli aderenti, Daniele Galimberti, Diana Malossi, Luigi Caracappa, Grazia Cavazzana, Luigi Ortolano, Lorenzo Ricchiuti e Antonio Comito.

"Comportamenti privi di logica"

«Riteniamo incomprensibile e privo di ogni logica il comportamento del presidente del circolo Fdi di Settimo, Franco Saverino, che per motivi che poco c’entrano con la politica, ha fatto saltare l’accordo con il resto della coalizione di centrodestra per correre da solo – affermano i referenti di ‘Fratelli di Settimo’ -. Noi, invece, vogliamo anteporre il bene della città alle manie di protagonismo di un singolo che ha sempre rifiutato il confronto: pertanto, con senso di responsabilità, pur rimanendo fedeli a Giorgia Meloni e al suo partito a livello nazionale, abbiamo deciso di prendere le distanze da questo modo di fare politica e di costituire una lista in appoggio a tutto il centrodestra e al progetto per una svolta buona per Settimo. Riteniamo, infatti, che Ruggiero sia la figura più indicata per fare il sindaco perché ha delle qualità che nessun altro nell’area del centrodestra può vantare: è giovane, è conosciuto ed è preparato perché è in Consiglio comunale da 15 anni. L’accordo odierno va in continuità con quanto firmato a marzo dai segretari provinciali dei rispettivi partiti. Quest’anno Settimo ha un’occasione unica: interrompere finalmente l’egemonia della sinistra e ripartire dopo anni di stallo: ‘Fratelli di Settimo’ vuole fare la sua parte e invita tutti coloro che si riconoscono in Giorgia Meloni e nei valori della destra a collaborare al nostro progetto».

"Non stiamo in panchina"

Il nuovo segretario di Fratelli di Settimo, eletto all'unanimità, è Daniele Galimberti. Hanno già aderito Diana Malossi, Luigi Caracappa, Grazia Cavazzana, Luigi Ortolano, Lorenzo Ricchiuti e Antonio Comito.

Proprio Diana Malossi, che sino a poco fa era il portavoce del circolo di Settimo, prende parola: «Rispondere a questa chiamata è un atto di coraggio e di amore verso la mia città: Settimo. Ben consapevole dei valori che rappresenta il mio partito e che voglio portare avanti in questa lista. I concittadini meritano la svolta e non si poteva “restare in panchina”. La mia squadra e io vogliamo riscrivere il futuro, nonostante qualcuno volesse ancorarci al passato».