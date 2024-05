Fabio Rubagotti e i candidati del centrosinistra

Avvocato, classe 1978, dall’estate 2023 assessore al Bilancio e vicesindaco uscente dopo nove anni da Presidente del Consiglio Comunale, Fabio Rubagotti è il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra che mira a confermarsi alla guida di Settimo Milanese.

Fabio Rubagotti

La coalizione, che punta sulla continuità con la candidatura come consigliera comunale (capolista del Pd) del sindaco uscente Sara Santagostino, si è presentata ufficialmente a Palazzo D’Adda nella serata di martedì 14 maggio.

Così Rubagotti presenta il progetto che lo vede quale candidato sindaco di Settimo Milanese.

«5 liste, tante persone, una ricchezza umana in grado di affrontare le sfide dei prossimi anni. Questa è la coalizione che appoggia la mia candidatura a sindaco di Settimo Milanese. Una coalizione ispirata dal motto “continuiamo insieme”. Un motto che è nato dalla volontà di guardare al futuro proseguendo sulla strada che ha reso Settimo Milanese una città verde, inclusiva, bella. E di farlo insieme ai cittadini. E' un gruppo di persone che rappresenta tutte le età, perchè crediamo che l'interazione tra le generazioni sia lo strumento migliore per comprendere i bisogni e dare risposte concrete e adeguate alla comunità. E' un gruppo di persone con grandi qualità umane e ricco di competenze, entusiasta di metterle a disposizione della comunità. Quello che caratterizza questa coalizione è una completa armonia. In tutti questi mesi di lavoro insieme non c'è mai stato un momento di tensione, ma la volontà di sostenersi l'un l'altro perchè ciò che ci guida è la voglia di non lasciare indietro nessuno: crediamo nelle persone e vediamo nelle caratteristiche e nella storia di ognuno il valore per far crescere una comunità coesa, unita, inclusiva e sognatrice. Abbiamo scritto un programma che, tenendo conto delle criticità, delle cose da fare, dei cambiamenti in essere, pone al centro ciò che c'è di più bello: le persone e le associazioni, il verde e l'agricoltura, il patrimonio culturale».

Cinque liste a sostegno

Rubagotti sarà il candidato con il maggior numero di liste a suo sostegno, ben cinque, vedendo uno schieramento a campo largo che, oltre ai rappresentanti dell’ultima giunta, conta al suo interno anche esponenti di Italia Viva così come la lista del Movimento Cinque Stelle.

Liste e nomi

Questi i nomi dei candidati a un posto in consiglio comunale nelle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Partito Democratico: Sara Santagostino, Matteo Ragazzoni, Marta Zanni, Massimo Ermete Baio, Simona Giuseppina Cornegliani, Tommaso Anelli, Letizia Cucchi, Marco Balestri, Gioconda Montesano, Domenico Corrado, Gabriella Lai, Gianluca Massimo Laudenzi, Caterina Rachele Stortin, Mauro Luppi, Alessandro Pedrazzi, Thomas Petrillo.

Alleanza Verdi Sinistra: Matteo Tubazio, Roberta Bettoni, Francesco Campione, Rosangela Negri Vismara, Giuseppe Campione, Maria Antonietta Lombardo (detta Joyce), Anna Juana Chiabrando, Fabrizio Masseroni, Athos Ghezzi, Rebecca Platini, Cataldo Russo, Maria Francesca Gullo, Maria Justina Nardozza, Flavio Piubello, Franco Quaglia.

Movimento Cinque Stelle: Dario Volpi, Andrea Cortelezzi, Massimiliano Capellini, Bruna Maria Posocco, Francesca Cecalupo, Riccardo Camoni, Maria Carmela Napolitano, Anglani Rosangela, Elena Bianchi, Silvana Baldino, Stefano Grimaldi.

Settimo in Comune: Davide Cilione, Daniela Sala, Andrea Gianello, Mattia Morace, Laura Depalma, Matteo Gatta, Tiziana Boate, Raffaella Fioravanti, Luca Pajoli, Nicholas Danelli, Giulia Napolitani, Rossana Lamastra, Bartolomeo Rizzi, Ivan Fischetto.

Generazione Settimo: Micol Oggioni, Luca Alamanni, Isabella Arruda Santos Crimaldi, Marco Rosalen, Nesmin Boussa, Gabriele De Salvo detto Desa, Stefano Panzeri, Valentina Ficara, Luca Pizzurro, Anna Maria Bassignani, Valentino Tamponi, Chiara Tradardi.