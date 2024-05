Roberta Guida e i candidati di Fratelli d'Italia

Si è svolta a Palazzo D’Adda la presentazione ufficiale della candidata sindaco per Settimo Milanese di Fratelli d’Italia Roberta Guida, avvocato classe 1975, e dei sedici componenti della lista Fdi che contenderà la fascia tricolore alla coalizione di centrosinistra di Fabio Rubagotti, alla coalizione di centrodestra di Ruggiero Delvecchio, e alla candidata civica Patrizia Stringaro.

A presentare la candidata Guida (la cui scelta ha provocato una scissione interna al circolo locale di Fdi presieduto da Francesco Saverino con la nascita della lista Fratelli di Settimo a sostegno di Delvecchio) erano presenti i vertici territoriali del partito di Giorgia Meloni con il senatore Sandro Sisler, gli onorevoli Stefano Maullo, Umberto Maerna e Grazia Di Maggio, gli assessori regionali Franco Lucente e Romano La Russa, il consigliere regionale Marco Bestetti e l’europarlamentare Vincenzo Sofo.

Ufficiali i sedici candidati a un posto in consiglio comunale della lista con il simbolo di Fdi.

Capolista Francesco Saverino, poi Raffaella Meazzi, Barbara Cattaneo, Viviana Sernagiotto, Giovanni Marella, Giovanni De Salvo, Serena Bonfanti, Ciro Ferrara, Manuele Belli, Emanuela Artusa, Massimo Barile, Daniela Spica, Alessandro Scotti, Antonella Franzin, Marco Ligorio, Ernesto Cappellato.

«Ho deciso di candidarmi a Settimo perché ho vissuto qui più di 12 anni e questo paese e le sue frazioni trascurate hanno tantissime potenzialità - ha detto Roberta Guida - . Siamo a due passi da una metropoli come Milano e dobbiamo fare in modo che Settimo sia anche a livello di trasporti davvero collegata alla metropoli. I cittadini di Settimo hanno bisogno di vivere in un paese a misura d’uomo com’è ma sicuro per gli anziani per i ragazzi che si meritano più spazi aggregativi e di essere coinvolti nella vita pubblica della città potendo esprimere le loro capacità. Settimo ha bisogno anche di un centro che aggreghi e nel nostro programma abbiamo pensato a rivalorizzare un’area di Settimo facendo confluire tutti i servizi principali nel Palazzo della Città dando un’identità al paese. Sono fortunata ad essere supportata da una squadra competente, entusiasta e determinata. C’è un grande spirito che mi dà coraggio e siamo tutti uniti nella volontà di cambiamento e miglioramento di Settimo. A nostro supporto c’è un partito solido che anche questa sera ha dimostrato di essere accanto a noi e a Settimo nel nostro progetto, un partito presente in Regione Lombardia e al governo in Italia che non può che sostenere anche questa città».