Elezioni comunali, Bene Comune: "Al lavoro su lista e alleanze"

Elezioni comunali di Cerro Maggiore, l'annuncio della lista Bene Comune.

Elezioni comunali, Bene Comune vuole esserci

E' già iniziato il conto alla rovescia per le elezioni comunali a Cerro Maggiore, in programma questa primavera. Ora rende note le sue mosse anche la lista civica Bene Comune, attualmente forza di opposizione in Consiglio comunale con il capogruppo Piera Landoni e il consigliere Massimo Banfi: "Stiamo lavorando come lista e come alleanze in vista del voto amministrativo - afferma Landoni - Vogliamo esserci con un campo ampio, molto ampio; vedremo quando ampio si riuscirà a fare". Landoni e la sua lista bocciano l'operato dell'attuale Amministrazione: "Cerro ha perso mordente e anche ruoli importanti - afferma Landoni - Prima eravamo capofila, ad esempio, della rete antiviolenza sule donne Ticino Olona, ora anche questo argomento pare essersi invece 'sgonfiato'. Stessa cosa per altri progetti che avevamo portato avanti come quello contro le ludopatie e le persone più svantaggiate. Vero che c’è stato il Covid ma proprio il Covid ha fatto emergere tematiche e priorità che non vedo affrontate. Quella che vedo è solo propaganda". E ancora: "Questa Giunta ha avuto la fortuna di avere fondi da bandi regionali ma, nonostante questo, non ho visto Cerro rifiorire ma morire - afferma Landoni - Nulla contro le povertà, niente su altre tematiche importanti. Lo sgombero di via Dante? Hanno solo spostato il problema altrove".

Gli altri schieramenti

Sugli altri fronti è stata confermata la ricandidatura del sindaco Nuccia Berra sempre alla guida della coalizione formata da Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia, ci sarà poi anche il Terzo polo (Azione e Italia viva) così come confermato più volte dal responsabile di Cerroinazione Gian Carlo Banfi; e ci sarà anche il partito Impegno popolare per l’Italia guidato da Alex Airoldi e dall’ex sindaco Teresina Rossetti. Non ci sarà Antonio Lazzati, che è stato sindaco per 10 anni e attuale capogruppo della lista di minoranza Insieme con Antonio Lazzati, che ha deciso di "ritirarsi dalla politica"; chi punta a esserci è Calogero Mantellina, ex assessore in lista con Lazzati: "Potrei fare la stessa cosa di Lazzati - ha commentato - Ma ho un programma, se mi ascoltano potrei esserci".