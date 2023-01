Elezioni comunali: il sindaco si ricandida

Elezioni comunali di Cerro Maggiore: il sindaco Nuccia Berra si ricandida.

Elezioni comunali, il sindaco tenta il bis

Il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra tenta il bis. Il primo cittadino ha infatti annunciato che sarà candidato alle imminenti elezioni comunali in paese, previste per la primavera. Lei, in questo mandato, ad aver guidato l'Amministrazione comunale formata da Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia. "In questo periodo la domanda che mi fanno più spesso è 'si ricandiderà?' Naturalmente è mia intenzione continuare sul percorso intrapreso in questi 5 anni difficili, in mezzo alla pandemia ed alla crisi, per concludere tutte quelle opere che abbiamo iniziato e, se possibile, facendo ulteriori miglioramenti, continuando a cogliere finanziamenti e risorse aggiuntive, come siamo già riusciti a fare" afferma Berra, esponente di Forza Italia.

Gli obiettivi

"Di sicuro il mio pensiero e quello della mia squadra è e sarà rivolto all'attività amministrativa - prosegue Berra - Come detto il Covid e la crisi sono stati duri da superare e, senza timore di smentita, siamo stati bravissimi a farlo, per cui dobbiamo pensare a lavorare sino all'ultimo giorno nell'interesse dei cittadini di Cerro e Cantalupo. Proprio qualche giorno fa ho ricevuto un premio da Regione Lombardia, che ovviamente è destinato a tutta la nostra comunità, alle associazioni ed al tessuto economico unitosi per andare avanti insieme, oltre alle difficoltà. Questo, come altre attestazioni di merito che ci stanno arrivando in questo periodo, ci danno la forza e la voglia di continuare, ma saranno i cittadini a decidere e, ripeto, per loro dobbiamo impegnarci fino all'ultimo per migliorare quanto più possibile il nostro Paese ed i servizi che ogni giorno vengono erogati".

Gli altri schieramenti in campo

Finora hanno confermato la loro corsa per le elezioni il Terzo polo (Azione e Italia Viva) così come Impegno popolare per l'Italia di Alex Airoldi e dell'ex sindaco Teresina Rossetti.