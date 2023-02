Elezioni comunali, Lazzati: "Mi ritiro dalla politica"; Mantellina: "Potrei esserci"

Elezioni comunali di Cerro Maggiore, i progetti di Antonio Lazzati e Calogero Mantellina.

Elezioni comunali, cosa faranno Lazzati e Mantellina?

Antonio Lazzati è stato sindaco di Cerro Maggiore per 10 anni, Calogero Mantellina suo assessore e da anni volto noto della politica locale. Le elezioni comunali, in paese, si svolgeranno in primavera. Cosa faranno i due politici, oggi rappresentanti della lista Insieme con Antonio Lazzati, gruppo di opposizione, in Consiglio comunale? Lo abbiamo chiesto ai diretti interessati. "No, non ci sarò assolutamente, posso dire che mi ritiro dalla politica - dichiara a sorpresa Lazzati - Sicuramente influisce il fattore età: ho appena compiuto 72 anni. Non posso non dire di essere poi rimasto abbastanza deluso dalla politica in generale. Non mi sono mai schierato con nessuno nè mi sono mai riconosciuto in qualche schieramento, essendo stato sempre civico. Se supporterò qualcuno in queste elezioni comunali? No. Non so neanche bene chi si presenterà. Posso dire quindi che mi ritirerò dalla politica, perchè questa mi ha deluso".

Come vede la Cerro di oggi? "La vedo male - la replica di Lazzati - Manca un vero coinvolgimento della gente, le poche cose che erano state fatte sono state tolte. Pensiamo, ad esempio, alla manifestazione Formaggiore: era un evento che portava molta partecipazione; vero che c’è stato il Covid ma così come hanno fatto a Cantalupo con la Sagra di san Bartolomeo, si poteva fermarsi un attimo per poi ritornare alla normalità. Insomma, vedo che manca il contatto con la gente".

Mantellina ha "delle idee"

"Penso di poter fare la stessa scelta di Lazzati ma non ne sono sicuro - afferma Mantellina- Ci sto ancora pensando. Non mi dispiacerebbe proseguire l’esperienza politica. Ho un progetto e voglio fare qualcosa per il paese: se mi convinceranno, potrò magari fare qualcosa. Gli schieramenti attuali? Non saprei, se deciderò di fare qualcosa lo renderò noto".

Gli schieramenti in campo

Gli schieramenti già in campo sono quelli dell’attuale sindaco Nuccia Berra, che ha deciso di tentare il bis sempre alla guida della coalizione Lega-Forza Italia (di cui è esponente)-Fratelli d’Italia; dall’altra parte c’è il Terzo polo ossia Azione e Italia Viva che, dalla voce dal responsabile di Cerroinazione Gian Carlo Banfi, ha annunciato di voler creare una "lista civica 'larga'". E poi c’è il partito Impegno popolare per l’Italia di Alex Airoldi e dell’ex sindaco Teresina Rossetti che ha annunciato di volerci essere.