Daniela Colombo candidato sindaco della lista "Io partecipo"

Daniela Colombo il quarto candidato sindaco alle elezioni comunali di San Vittore Olona.

Daniela Colombo candidato sindaco di "Io partecipo"

E' Daniela Colombo il quarto candidato sindaco in corsa per le elezioni comunali di San Vittore Olona: Colombo, attuale assessore alla Polizia locale e all'Istruzione ed espressione dell'associazione culturale Alcide De Gasperi - che mesi fa ha dichiarato finita l'esperienza di governo con "Civicamente", altra lista di maggioranza che sostiene il sindaco Daniela Rossi - guiderà la lista "Io partecipo". Altri sfidanti saranno proprio il sindaco uscente Rossi con la lista civica "Civicamente", Marco Zerboni del centrodestra unito e Fabrizio Sberna della lista "Sanvittore SiCura".

La scelta della De Gasperi

"Da parecchi mesi abbiamo avviato un percorso di partecipazione che aveva come obiettivo l’apertura alla cittadinanza, l'ascolto dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità della comunità - affermano dal Comitato promotore della lista 'Io partecipo-Daniela Colombo sindaco' - Abbiamo incontrato anche persone, che per la loro esperienza culturale e umana, ci hanno aiutato a capire il senso di un impegno per il bene comune, termine spesso abusato ma poco praticato. La nostra volontà era ed è quella di rompere gli schemi della solita politica degli schieramenti contrapposti per favorire collaborazioni trasversali tra persone con diverse storie e appartenenze politiche ma accomunate dalla passione per la propria comunità, con l'obiettivo di proporre idee concrete, credibili e condivise per amministrare al meglio San Vittore Olona. Un atteggiamento di apertura verso tutti, senza

preclusioni di sorta, gettando ponti e non costruendo muri, anzi, cercando di abbattere quelli al momento esistenti, anche nei confronti delle diverse componenti dell’attuale Amministrazione, dei diversi gruppi politici e di nuove realtà associative, valorizzando le persone. Si tratta di una sfida coraggiosa, che sappiamo non semplice, tanto che abbiamo dovuto prendere atto della

difficoltà di alcuni amici che non se la sono sentita di continuare un percorso nuovo di collaborazione tra persone diverse, a causa delle spinte contrarie di chi continua a far prevalere i soliti vecchi schemi politici. Quel progetto e quella proposta di un metodo di lavoro alternativo e trasversale è però caparbiamente continuato; nel tempo è maturato, si è strutturato ed ha trovato altri volti, persone appassionate al loro lavoro professionale e impegno sociale che partendo da concrete esperienze di vita hanno deciso di coinvolgersi in prima persona dando vita a una nuova lista civica".

Da qui il nome "Io partecipo", "che rispecchia in pieno l’obiettivo che si propone e il programma che intende presentare ai concittadini, con un

simbolo che richiama l’impegno di tutti a costruire, portando ciascuno il proprio tassello, il puzzle della nostra comunità - proseguono dal comitato della De Gasperi - E’ qui che sta il cuore della proposta: attivare, nella sussidiarietà, tutte le energie positive della nostra comunità, per rispondere insieme ai bisogni di tutti e ciascuno perseguire il bene comune". E la scelta di Colombo: "La persona che al meglio e più coerentemente ha saputo vivere questo percorso e portarlo avanti, insieme a tanti amici, è Daniela Colombo, sanvittorese con una importante e da tutti apprezzata esperienza professionale, di impegno civico e sociale, e da ultimo anche amministrativo. Si è resa disponibile ora a candidarsi non certo per ambizioni personali o in rappresentanza di mal congegnate coalizioni politiche e cartelli elettorali ma di un gruppo di persone che hanno voglia di mettersi in gioco con lo stesso obiettivo e con quella attitudine alla collaborazione aperta e inclusiva che caratterizza il nostro progetto"..