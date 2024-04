La Lega ha deciso: correrà con FdI e Forza Italia di Marco Zerboni

Elezioni comunali di San Vittore Olona: la Lega correrà con Fratelli d'Italia e Forza Italia del candidato sindaco Marco Zerboni.

Elezioni comunali, la Lega correrà con FdI e Forza Italia

La Lega correrà insieme a Fratelli d'Italia e Forza Italia che hanno già ufficializzato in Marco Zerboni il loro candidato sindaco. Questa la novità che arriva sul fronte delle elezioni comunali in programma a giugno a San Vittore Olona. All'indomani dell'appello di Zerboni che chiedeva al Carroccio cosa volesse fare, ecco la risposto (dopo qualche settimane) che va a creare il centrodestra unito: "La Lega di San Vittore Olona annuncia ufficialmente la sua adesione alla coalizione di centrodestra per le prossime comunali con Marco Zerboni come candidato sindaco" annuncia Roberto Morlacchi, del gruppo di lavoro della Lega sanvittorese e capogruppo della lista di minoranza Centrodestra Morlacchi sindaco insieme al consigliere Maura Alessia Pera.

La decisione

"Negli ultimi cinque anni la Lega ha dimostrato un impegno costante sul territorio grazie al lavoro instancabile dei suoi militanti e consiglieri comunali - prosegue Morlacchi - Siamo stati presenti sul territorio, nelle associazioni e nelle istituzioni locali, sempre pronti a confrontarci con i cittadini per ascoltare le loro esigenze e portare avanti le loro istanze. La nostra adesione alla coalizione di centrodestra è motivata dalla volontà di perseguire il bene dei cittadini e del nostro Comune. Crediamo che possiamo realizzare un futuro migliore per San Vittore Olona, lavorando per garantire un Comune migliore, sicuro, vivo, accogliente, pulito, con servizi efficienti per tutti i dirigenti".