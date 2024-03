Elezioni, Marco Zerboni candidato sindaco di FI e FdI e lista civica Per San Vittore

Elezioni comunali di San Vittore Olona: Marco Zerboni candidato sindaco di Forza Italia e Fratelli d'Italia e della lista civica Per San Vittore Olona.

Elezioni comunali, Zerboni guiderà FI e FdI e Per San Vittore

E' Marco Zerboni il candidato sindaco di Fratelli d'Italia, Forza Italia e della lista civica Per San Vittore Olona alle elezioni comunali di giugno a San Vittore Olona. Ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e Bilancio durante l'ex Amministrazione comunale del sindaco Marilena Vercesi, da oltre 20 anni in Consiglio comunale e attualmente nella lista di minoranza Per San Vittore Olona (il capogruppo è l'ex assessore Paolo Salmoiraghi), lui a guidare i due partiti per le comunali. "Le segreterie provinciali e cittadine dei partiti di Fratelli d’Italia, di Forza Italia e della lista civica Per San Vittore Olona annunciano la candidatura a Sindaco di San Vittore Olona di Marco Zerboni - Un volto conosciuto e apprezzato della politica sanvittorese: Zerboni, 52 anni,

professionista stimato nel campo assicurativo e da sempre impegnato nella vita amministrativa del territorio, si candida con l'obiettivo di portare un cambiamento delle politiche cittadine basato sulla concretezza e sull’attenzione alle esigenze del singolo cittadino".

Le parole di Zerboni

"Accolgo questa sfida promettendo il massimo impegno per ricostruire un rapporto di collaborazione con i sanvittoresi, cui garantisco fin d’ora la massima disponibilità ad ascoltarne le problematiche e a recepire i suggerimenti che vorranno darmi nella stesura del programma amministrativo: la forza di una comunità sono i singoli cittadini e la forza del singolo cittadino è la sua comunità" afferma Zerboni.

E la Lega?

Qualche settimana fa il centrodestra pareva proprio dovesse correre unito. Ma ora all'appello balza all'occhio che manca la Lega. "L’esperienza accumulata negli anni da Zerboni è la migliore garanzia della competenza con cui verranno affrontate le quotidiane sfide amministrative del Comune - dichiarano le segreterie e il candidato - La candidatura a sindaco di Zerboni è apertaagli altri partiti e forze sociali che si riconoscono nel centrodestra e ne condividono

le politiche di attenzione alla persona, alle famiglie, alle esigenze del mondo produttivo e associativo.