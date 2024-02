Elezioni, Zerboni candidato? "Prematuro". Il centrodestra correrà unito

Elezioni comunali di San Vittore Olona: il centrodestra andrà unito.

Marco Zerboni candidato sindaco per le elezioni comunali di giugno a San Vittore Olona? "E’ assolutamente prematuro. Abbiamo una rosa di nomi che abbiamo sottoposto ai provinciali, che dovranno decidere. Il centrodestra, a differenza di cinque anni fa, andrà unito" risponde il diretto interessato. Zerboni, storico esponente di Forza Italia, attualmente membro della lista di minoranza Per San Vittore Olona del capogruppo ed ex assessore Paolo Salmoiraghi, da 25 anni in Consiglio comunale ed ex assessore, segretario cittadino di Forza Italia (e per il partito è anche nel direttivo provinciale), da più parti viene indicato come possibile candidato in corsa per la nuova chiamata alle urne: "La decisione sarà presa dai provinciali dei partiti. Sul tavolo è stata messa una rosa di nomi e saranno loro a scegliere" afferma.

Sì all'alleanza

Gli altri schieramenti

La novità è l'alleanza tra le attuali liste di minoranza ossia Per San Vittore Olona e il Centrodestra Morlacchi sindaco del capogruppo, entrambi ex assessori ed esponenti della Lega.

Sugli altri fronti, prosegue il lavoro in vista della chiamata alle urne: sicura la partecipazione dell’associazione Alcide De Gasperi (forza di minoranza, attualmente in Amministrazione comunale con l’assessore al Bilancio Marco Rotondi e l’assessore all’Istruzione e Polizia locale Daniela Colombo) che ha però rotto l’alleanza con l’altra lista di maggioranza ossia Civicamente che sostiene il sindaco Daniela Rossi: la De Gasperi vuole esserci "con una presenza civica più ampia" ma il candidato sindaco non c’è ancora; da parte sua Rossi non ha ancora sciolto le riserve e non ha ancora annunciato se si ricandiderà o meno (è al suo primo mandato) dicendo per ora che lei e il suo gruppo "stanno valutando la situazione in vista delle elezioni"; sicura la partecipazione della nuova lista "Sanvittore SìCura" composta da esponenti prima della (o vicini) Lega. E c’è poi il noto nutrizionista Fabrizio Fossati che è al lavoro per la creazione di una lista civica "degli imprenditori".