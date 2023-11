Elezioni, la De Gasperi: "Ci candidiamo, finita l'alleanza col sindaco"

Elezioni comunali 2024 a San Vittore Olona: l'associazione De Gasperi si candida e terminerà l'alleanza con l'attuale sindaco.

Elezioni comunali: la De Gasperi c'è e lascerà il sindaco

"Ci candidiamo. E riteniamo chiusa l'esperienza di alleanza con l'altra lista di maggioranza ossia la lista Civicamente espressione dell'attuale sindaco Daniela Rossi". A parlare è Marco Rotondi, presidente dell'associazione Alcide De Gasperi di San Vittore Olona e assessore al Bilancio, Tributi, Società partecipate, Patrimonio e demanio, Ecologia e Suap. La De Gasperi, che è in Amministrazione comunale proprio con Rotondi e con Daniela Colombo assessore all'Istruzione, Polizia Locale, Viabilità e trasporti e Protezione Civile, ha annunciato nei giorni scorsi la sua presenza alle imminenti elezioni comunali del 2024, "costruendo una nuova e più ampia presenza civica". Ma non solo: "Abbiamo ritenuto chiusa l’esperienza con Civicamente - afferma Rotondi - Un’esperienza che ha avuto luci ed ombre e che vediamo senza prospettive. Non rinneghiamo nulla di quanto abbiamo fatto e la porteremo a termine con responsabilità ma non ci sono più le condizioni per proseguire. Restiamo sempre disponibili a un confronto. Anzi: la nostra disponibilità è quella di incontrare tutti. Senza pregiudizi verso nessuno e, ovviamente, senza pregiudizi verso di noi".

I progetti della De Gasperi

Come già annunciato, l'associazione ha lanciato l'iniziativa "Io partecipo", serie di incontri "per suscitare passione civile e partecipazione in vista delle elezioni amministrative del 2024". Tre incontri per incontrare la comunità, tutti alle 21 nella sede di Piazza Italia:

- martedì 14 novembre 203 sui temi dei servizi alla persona, con attenzione ai servizi sociali ma anche al tema della salute

- martedì 28 novembre 2023 serata di approfondimento delle tematiche ambientali e della qualità della vita

- lunedì 11 dicembre 2023 incontro dedicato ai temi della scuola e educazione, dello sport e del tempo libero, con particolare attenzione al mondo giovanile