Elezioni, De Gasperi: "Costruiremo nuova e più ampia presenza civica"

Elezioni comunali del 2024 a San Vittore Olona, l'annuncio dell'associazione De Gasperi.

Elezioni comunali, la De Gasperi ci sarà

Si scaldano i motori in vista delle elezioni comunali del 2024 a San Vittore Olona. I primi ad uscire allo scoperto sono i membri dell'associazione Alcide De Gasperi, attualmente presenti in Amministrazione comunale con l'assessore al Bilancio, Tributi, Società partecipate, Patrimonio e demanio, Ecologia e Suap Marco Rotondi (nella foto) (che della De Gasperi è presidente) e l'assessore all'Istruzione, Polizia Locale, Viabilità e trasporti e Protezione Civile Daniela Colombo. L'associazione annuncia infatti l'iniziativa dal nome "Io partecipo", inserita nel ciclo di incontri già avviati "La De Gasperi incontra", "per suscitare passione civile e partecipazione in vista delle elezioni amministrative del 2024.

Il presidente: "Nuova e più ampia presenza civica"

"L’intenzione è quella di creare momenti di ascolto e confronto tra i cittadini, sui principali temi che toccano la vita quotidiana, occasioni di raccolta di idee e proposte per risposte condivise ai problemi, capaci di generare partecipazione che può, è questo l’auspicio, tradursi in disponibilità per costruire insieme una nuova e più ampia presenza civica in vista delle

prossime elezioni amministrative del 2024 - afferma il presidente dell'associazione Marco Rotondi (nei mesi scorsi vi era stato qualche problema tra la De Gasperi e Civicamente, l'altra lista di maggioranza espressione del sindaco Daniela Rossi - L’auspicio è quello di un coinvolgimento di tanti cittadini che hanno voglia non solo di dire la loro ma anche di partecipare. L’invito è rivolto anche alle associazioni sanvittoresi e a tutte le persone impegnate nella comunità in ambito sociale, educativo, culturale, sportivo, senza dimenticare anche le realtà produttive e commerciali, e senza certo chiuderci a chi in questi anni ha svolto e svolge esperienze politico-amministrative, disponibili tutti a mettersi in gioco, al di là delle appartenenze, per un rinnovato progetto civico che parta dalla comunità”

Il programma dell'iniziativa

Annunciato anche il programma dell'iniziativa "Io partecipo!": i primi tre incontri che si svolgeranno nella sede dell’associazione, in Piazza Italia, a San Vittore Olona:

- martedì 14 novembre, alle 21, sui temi dei servizi alla persona, con attenzione ai servizi sociali ma anche al tema della salute

- martedì 28 novembre 2023, alle 21, serata di approfondimento delle tematiche ambientali e della qualità della vita

- lunedì 11 dicembre 2023, alle 21, incontro dedicato ai temi della scuola e educazione, dello sport e del tempo libero, con particolare attenzione al mondo giovanile.

"Saranno incontri non di ascolto passivo ma di dialogo tra i presenti, con ampia possibilità di intervenire, guidati da persone che sul territorio, in ciascuno degli ambiti trattati, hanno esperienze e competenze da condividere" conclude Rotondi.