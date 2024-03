Elezioni, Zerboni (FdI e FI): "La Lega decida se esserci e mantenere compatto il centrodestra"

Elezioni comunali di San Vittore Olona, Marco Zerboni (FdI e FI): "La Lega decida se esserci e mantenere compatto il centrodestra".

Elezioni, Zerboni: "La Lega dica cosa vuole fare"

"Stiamo attendendo la decisione della Lega locale circa la volontà di mantenere compatto il fronte del centrodestra cittadino". A parlare è Marco Zerboni, candidato sindaco di Fratelli d'Italia e Forza Italia e della lista civica Per San Vittore Olona (oggi all'opposizione), in vista delle elezioni comunali di giugno. Zerboni ha ufficializzato la sua candidatura due settimane fa ma, al momento, per un'alleanza completa del centro destra manca il Carroccio: "Dal 25 marzo, in cui abbiamo annunciato la candidatura a sindaco del Comune di San Vittore Olona di Marco Zerboni, stiamo attendendo la decisione della Lega locale circa la volontà di mantenere compatto il fronte del centrodestra cittadino - affermano le segreterie cittadine di Fratelli d'Italia e Forza Italia - La nostra apertura a tutte le forze politiche e civiche di centrodestra che si ispirano ai valori di chi oggi ci governa a livello regionale e nazionale resta intatta, come avevamo già anticipato; certo è che i tempi tecnici necessari per la presentazione dei simboli e delle liste si fanno sempre più stretti e le due componenti politiche (Fratelli d'Italia e Forza Italia) che ad oggi sostengono Zerboni stanno procedendo con la stesura del programma e la composizione della lista elettorale. A breve saremo nelle piazze del paese per raccogliere pareri e suggerimenti dai cittadini che andranno ad arricchire le nostre proposte amministrative per il governo di San Vittore Olona".

Gli altri schieramenti in campo

In vista delle comunali, Zerboni ha già annunciato la sua candidatura, da capire quali saranno le mosse della Lega. In campo ci saranno anche Fabrizio Sberna per la lista "Sanvittore SìCura" mentre si attende di conoscere chi sarà il candidato dell'associazione culturale Alcide De Gasperi (che ha trovato l'intesa con il gruppo del noto nutrizionista Andrea Fossati) e restano da conoscere le intenzioni del sindaco uscente Daniela Rossi.