Elezioni, Fabrizio Sberna candidato sindaco di "Sanvittore SiCura"

Elezioni comunali di San Vittore Olona: Fabrizio Sberna candidato sindaco della lista "Sanvittore SiCura".

Elezioni comunali, c'è Sberna

E’ Fabrizio Sberna il candidato sindaco della lista civica "Sanvittore SiCura" in vista delle elezioni comunali di giugno a San Vittore Olona.

"Confermo la mia candidatura - annuncia Sberna, ex militante della Lega oggi non appartenente a nessun partito (col Carroccio è stato consigliere di maggioranza quando sindaco era Marilena Vercesi - memorabile il suo voto contrario in Consiglio comunale contro la reintroduzione dell’addizionale comunale Irpef - e poi assessore alla Polizia locale nel 2018-2019 a Cerro Maggiore) - Sono pronto per questa nuova avventura. La lista è nata con la voglia di fare qualcosa per il mio paese, con l’intenzione di usare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione e l’esperienza da me fatta nelle vesti di assessore a Cerro, così da portare un nuovo modo di amministrare il paese".

La squadra

Riguardo alla squadra, Sberna afferma che sarà composta da "sanvittoresi e non, tutte persone delle quali mi fido, gente che ha voglia di fare, gente con una visione popolare". E ancora: "Quello che ho imparato e che mi sta a cuore è il non lasciare indietro nessuno - le parole di Sberna - Io non faccio più parte di nessun partito: sono Sberna, con le sue idee".