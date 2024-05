Elezioni comunali di San Vittore Olona: il sindaco Daniela Rossi si ricandida.

Elezioni comunali, il sindaco tenta il bis

Il sindaco uscente Daniela Rossi si ricandida. Questa la scelta del primo cittadino in vista delle elezioni comunali di giugno a San Vittore Olona. Lei sempre alla guida della sua lista civica "Civicamente" che dovrà vedersela con i candidati già ufficiali ossia Marco Zerboni del centrodestra e Fabrizio Sberna di "Sanvittore sicura" (si attendono poi le mosse dell'associazione culturale De Gasperi).

"Qualcuno mi chiede perché lo faccia. Anzi, lo rifaccia. Bella domanda. Mi ricandido per avere la possibilità di proseguire con il progetto che con Civicamente lista della Società Civile avevamo immaginato e desiderato per la nostra San Vittore Olona. Lo avevamo chiaro nella mente e nel cuore e insieme a chi ancora ci crede e c’è, lo vogliamo completare. Il mestiere di sindaco è un mestiere faticoso, che richiede tanto impegno e tanta pazienza ma è

sicuramente gratificante per chi lo vive con passione. Come per me. La passione data dalla consapevolezza di lavorare per il bene di tutti. Non ci sono differenze: gli amici hanno la medesima attenzione di chi lo è meno perché ogni cittadino sanvittorese ha questo diritto. L’ho fatto con gioia e con coerenza. Ho dimostrato che l’ufficio di un sindaco non si trova solo nel palazzo comunale ma è fuori, tra la gente: in piazza, al cimitero, in farmacia, a scuola, in strada. Sono stati cinque anni intensi durante i quali ho dovuto confrontarmi con problematiche globali; pensiamo ai lunghi mesi di preoccupazioni dovute al Covid, alla guerra in Ucraina, situazioni

imprevedibili che hanno messo a fuoco la necessità di una nuova solidarietà all’interno della nostra cittadina. Abbiamo cercato di creare una rete di solidarietà sociale all’interno della nostra comunità anche con interventi di sostegno per persone che avevano perso il lavoro e si trovavano

in difficoltà. Poi è iniziata la ripresa. Posso dire con orgoglio che la nostra Amministrazione è stata all’avanguardia per gli investimenti che sono stati fatti: dalle scuole alle strade, dai marciapiedi all’efficientamento energetico. Il lockdown dettato dal Coronavirus ha obbligato a una forzata inattività limitando molti interventi tra cui l’ampliamento del cimitero e lo sportello legale gratuito per le problematiche sociali e familiari. Interventi che vogliamo realizzare. Tutto questo lavoro, concentrato in soli tre anni, ci ha portato ad immaginare un nuovo paese, che guarda al futuro in maniera solidale ed equa. Serve ancora tempo per raggiungere l’obiettivo ambizioso ma possibile che ci siamo proposti. E proprio questo obiettivo mi ha indotto a rimettermi in gioco insieme alla lista Civicamente Lista della Società Civile con rinnovata energia per San Vittore Olona. Sono nata a San Vittore Olona, voglio bene a questo paese, ci tengo, mi sta a cuore: qui ho le mie radici e desidero renderlo un

posto dove si vive bene. Siamo una lista di persone che desidera scegliere liberamente senza vincoli dettati da simboli e da interessi di partito perché in un paese la stella cometa deve essere esclusivamente la visione di

sviluppo armonico del territorio e della comunità. Noi vogliamo impegnarci per ciò che conta: i sanvittoresi".