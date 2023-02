Spray al peperoncino al bar, individuato il responsabile

Spray al peperoncino al bar in piazza a San Vittore Olona, identificato il responsabile.

Spray al peperoncino al bar, ecco chi è stato

E' stato identificato e poi denunciato per minacce. Stiamo parlando dell'uomo che, la scorsa settimana, era entrato nel bar in piazza della chiesa parrocchiale a San Vittore Olona per poi spruzzare spray al peperoncino in direzione della moglie del titolare. Si tratta di un 36enne, di origini marocchine. Ad arrivare a lui, che era in fuga, sono stati i Carabinieri di Cerro Maggiore.

L'accaduto

Così come ricostruito dai militari, l'uomo è entrato nel bar dopo che (altrove) aveva già bevuto in abbondanza. Ma alla barista aveva chiesto una birra. La donna si era rifiutata (anche perchè la normativa non lo consente), l'uomo si era arrabbiato spruzzando lo spray urticante. Sul posto erano arrivati i Vigili del fuoco, la Polizia locale, l'ambulanza della Croce rossa e l'automedica. La donna aveva rifiutato il trasporto in ospedale. I Carabinieri sono arrivati al 36enne anche grazie alle immagini delle telecamere del bar: l'uomo è stato denunciato per minacce.