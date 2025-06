Nel corso dell’anno scolastico le scuole di San Vittore Olona (Infanzia Rodari, Primaria Carducci, Secondaria Leopardi) hanno aderito al Progetto GENTILEZZA, proposto e sostenuto dall’ Amministrazione Comunale e condiviso con la Dirigente Scolastica Teresa Grillo.

Si è concluso il progetto Gentilezza delle scuole di San Vittore

È stato un progetto accolto con entusiasmo dai bambini e ragazzi che hanno svolto varie attività, producendo cartelloni, poesie, canzoni, manufatti, accoglienza degli ospiti della RSA “Casa famiglia” e spettacoli teatrali.

Attraverso questo percorso gli alunni hanno lavorato nel gruppo classe sullo sviluppo di competenze relazionali, in particolare di un atteggiamento gentile e empatico nei confronti dell’altro come strumento che favorisce lo strutturarsi di rapporti cooperativi e antagonisti al bullismo e alla sopraffazione.

Gli Studenti di ogni Plesso, al termine del percorso didattico, hanno dipinto alcune panchine presenti nelle strutture della scuola e in Villa Adele di colore viola, che rappresenta la concretezza e la profondità, elementi che ben si adattano alla definizione di GENTILEZZA.

La panchina come simbolo di incontro

La panchina è uno spazio che comunemente richiama momenti d’incontro, ricreativi, sport, relax e socializzazione. Le classi coinvolte nel dipingere le panchine sono state: la 1A,1B,1C per scuola Secondaria; la 5 A e la 5B per la scuola Primaria; per l’Infanzia i bambini “grandi” delle sezioni arancione, blu, gialla e lilla.

Bambini e ragazzi sono rimasti entusiasti di questa attività simbolica di gruppo, che ha contribuito a favorire una buona socializzazione volta a un obiettivo comune.

L’amministrazione comunale e il personale scolastico hanno collaborato fattivamente alla buona riuscita di tale progetto, collaborazione che prosegue con piena soddisfazione.