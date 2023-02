Spruzza spray al peperoncino al bar

Spruzza spray al peperoncino in un bar a San Vittore Olona.

Entra al bar e spruzza spray al peperoncino

Tutto è accaduto in pochi istanti: quell'uomo che spruzza lo spray al peperoncino verso la moglie del titolare. E poi la fuga. E' quanto accaduto la mattina di oggi, martedì 7 febbraio 2023, nel pieno centro di San Vittore Olona. Erano circa le 11 quando un uomo è entrato nel bar che si trova in piazza della chiesa. A un certo punto il cliente ha estratto uno spray al peperoncino puntandolo verso la donna e rilasciando la sostanza urticante.

I soccorsi

Pochi istanti dopo è stata lanciata la richiesta di aiuto e sul posto sono arrivati l'ambulanza della Croce rossa insieme all'automedica, la Polizia locale e i Vigili del fuoco. I soccorritori si sono presi cura della donna, 43 anni, che per fortuna stava bene e che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ora la Polizia locale è al lavoro per rintracciare il fuggitivo.