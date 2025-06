Ladri al centro sportivo e all’oratorio

E’ accaduto nella serata di ieri, venerdì 27 giugno.

Furto al centro sportivo Malerba

Furto al centro sportivo Malerba di San Vittore Olona. E’ accaduto ieri sera, venerdì 27 giugno, mentre si stava svolgendo la Cinque Mulini Summer Night.

Ignoti, utilizzando un tombino, hanno rotto una finestra dello stabile creandosi una via di accesso ai locali.

Una volta all’interno hanno rubato il fondo cassa. Non è la prima volta che avviene un furto al centro sportivo.

Ritrovato anche un computer

Nei pressi del centro sportivo è stato ritrovato anche un computer provento di un altro furto. Si è, infatti, poi scoperto che il pc era stato rubato dal vicino oratorio, in via 24 Maggio, dove hanno forzato delle porte per crearsi un ingresso e rubato, appunto il computer, poi abbandonato nei pressi del centro sportivo.