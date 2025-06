Cinque Mulini Summer Night: notte di sport, emozioni e passione

Quasi in mille al via della corsa serale, di corsa anche i più piccoli nel percorso “mini”.

Cinque Mulini Summer Night

Il fascino degli storici mulini e l’energia contagiosa di quasi mille partecipanti hanno illuminato anche quest’anno la 13esima edizione della Cinque Mulini Summer Night, trasformando una serata di fine giugno in un evento carico di emozioni, sfide sportive e convivialità a San Vittore Olona.

L’appuntamento ha preso vita con la consueta Mini Summer Night alle 20.30, dove i piccoli atleti da 0 a 12 anni si sono cimentati con grinta in un percorso di 800 metri, regalando momenti di pura gioia al pubblico presente. Le bambine più veloci a tagliare il traguardo sono state Sofia, Gaia e Amelia; i bambini Cristiano, Martino e Riccardo.

(Alcuni momenti della manifestazione nelle foto di Beppe Fierro/Assefocale).

Dopo la “mini” le gare più attese

Alle 21 il via alle gare più attese: la 5 chilometri per i runner; la Nordic Walking di 5 chilometri per gli amanti della camminata dinamica; la camminata a passo libero sul tracciato da 2,5 km, aperta a tutti.

A vincere la 5 km donne Monica Vazzana, che si è lasciata alle spalle, rispettivamente, Alberta Dalla Porta e Silvia Magri. Per gli uomini Simone Pavesi, che si è lasciata alle spalle, rispettivamente, Stefano Rossin e Silvio Stella.

Per il Nordic Walking donne: sul podio, nell’ordine, Laura Colombo, Graziella Moioli e Milena Bonvissuto. Per gli uomini: Eugenio Dell’avanzo, Emanuele Soccini e Matteo Rattin.

Commozione nel ricordo di Simona Ravera

Un momento di profonda commozione ha attraversato la piazza durante il conferimento della Coppa in memoria di Simona Ravera, istruttrice di Nordic Walking dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906.

Come ricordano gli amici “Simona è stata molto più di una guida sportiva: un esempio di passione, forza e umanità”. Sul palco, tra gli applausi e gli occhi lucidi, sono saliti il marito Michele e i figli Diego e Chiara, ai quali è stata consegnata una targa speciale in ricordo di una donna speciale, che ha lasciato un segno profondo nella comunità sportiva e nei cuori di tutti.

Altri riconoscimenti per chiudere la serata

La serata è poi proseguita con ulteriori riconoscimenti. Sono stati premiati:

I 14 gruppi più numerosi

Gli iscritti più giovani e più longevi

Il primo a iscriversi

La partecipante giunta da più lontano

Miss e Mister Cinque Mulini Summer Night!

Ad arricchire la serata, le esibizioni della A.S.D. Shu Shin Kai, scuola di karate tradizionale di San Vittore Olona e della sezione ginnastica artistica dell’Unione sportiva San Vittore Olona 1906.

Gli organizzatori ringraziano:

“Tutti i volontari, anima instancabile dell’evento; gli sponsor, per il loro prezioso contributo che ha reso possibile questa straordinaria manifestazione”.