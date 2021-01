Nuovi tv per il pronto soccorso del Fornaroli… nella calza VIDEO

Nuovi tv per il pronto soccorso del Fornaroli… nella calza della Befana. Ultimata la consegna dei televisori donati dalla Fondazione Ospedali agli ospiti del Pronto soccorso in osservazione breve, a Magenta.

Nuovi tv per il pronto soccorso

Presenti alla cerimonia in stile decisamente Covid, la direttrice medica Chiara Radice, il numero due di Fondazione ospedali, Angelo Gazzaniga, il primario del reparto, Massimo Dello Russo e alcuni collaboratori.

Pi comfort per i pazienti

“Grazie, così possiamo offrire maggiore conforto ai apzienti in osservazione, davvero un bel regalo per l’Epifania”, ha detto il primario. Gazzaniga ha portato i saluti del dg Fulvio Odinolfi e del numero uno di Fondazione Norberto Arbertalli e ha ricordato il ruolo della realtà, nata in seno all’Asst Ovest Milanese, a sostegno dei quattro presidi e dei suoi operatori. Proprio la Fondazione è stata alla regia di una importante raccolta fondi nei mesi più duri della pandemia.

