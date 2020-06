Stop al Coronavirus, la Fondazione dei quattro ospedali chiude la raccolta fondi, che in cento giorni ha fruttato 1.579.034 euro.

Stop al Coronavirus, chiusa la raccolta fondi

“La responsabilità e l’impegno costante ed assiduo della Fondazione degli ospedali in questi mesi, con l’incessante e quotidiano confronto con l’Asst, direzioni e uffici di staff, nel valutare tutte le necessità emergenti in questo periodo e le richieste pervenute dalle diverse unità operative, cercando di avere il maggior risultato possibile in termini di efficacia e benefici, ci ha portati ad acquistare, fino a oggi, direttamente o tramite l’Asst, 68 apparecchiature elettromedicali per una spesa complessiva di 1.007.932 euro – spiega la Fondazione dei quattro ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta (nella foto di copertina il presidente Norberto Albertalli e la dottoressa Anna Maria Socrate, responsabile dell’unità operativa complessa di Chirurgia vascolare dell’ospedale di Legnano, con una delle apparecchiature acquistate con la raccolta fondi) – Sono stati inoltre spesi 355.857,97 euro per l’acquisto di materiale monouso, le spese per alberghi messi a disposizione del personale sanitario, i pranzi per il personale delle unità operative di Rianimazione, Medicina, Pronto soccorso di Legnano e Magenta impossibilitati a poter usufruire dei normali servizi di ristorazione all’interno dei singoli ospedali, le brandine per il personale delle unità operative di Rianimazione… Passata la fase di emergenza, trascorsi cento giorni dal lancio di questa iniziativa, ed essendo ormai entrati nella cosiddetta Fase 3, la raccolta fondi può considerarsi chiusa”.

Il residuo sarà destinato alla continuità assistenziale post Covid19

Il residuo di quanto raccolto verrà destinato alle necessità della continuità assistenziale post-Covid19. “La nostra speranza è di aver lasciato nel personale, nei pazienti e nei loro familiari, un segno della nostra vicinanza e del nostro impegno – prosegue la Fondazione dei quattro ospedali – Tutto ciò è stato reso possibile grazie al contributo di 2.722 donatori che ci hanno permesso di disporre di 1.579.034 euro. Ringraziamo tutti di cuore per la generosità dimostrata”.

“Continuate a sostenerci”

“La Fondazione continua a esistere e potete continuare a sostenerci”. Chi volesse effettuare una donazione può fare un bonifico bancario all’Iban IT05B0503420211000000006896.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE