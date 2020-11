Fondazione degli ospedali: “Abbiamo ancora bisogno di voi”

Fondazione degli ospedali ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto la campagna di raccolta fondi straordinaria “Stop al Coronavirus” e invita chi volesse continuare a dare il proprio contributo a fare una donazione in favore dell’Asst Ovest Milanese.

Fondazione degli ospedali: “Di nuovo impegnati al fianco del personale sanitario nella gestione della seconda ondata”

A dirlo è il presidente Norberto Albertalli, il quale spiega che la Fondazione è nuovamente impegnata a fianco del personale sanitario degli ospedali nella gestione della seconda ondata della pandemia. “La Fondazione degli ospedali ha a cuore l’organizzazione di un evento di ringraziamento per tutti i 2.722 donatori che hanno così generosamente sostenuto la campagna di raccolta fondi straordinaria ‘Stop al Coronavirus’ – afferma Albertalli – La possibilità di realizzare una simile iniziativa, che sembrava potersi concretizzare alla fine del primo lockdown, sembra nuovamente sfumata per un tempo al momento non programmabile. Impegnandoci a tener fede all’impegno per i ritrovati momenti di ‘normalità’, ci preme esprimere i nostri più vivi ringraziamenti, con le modalità ora consentite, per quanto siete stati capaci di fare per gli ospedali che rappresenta la Fondazione. Ma oggi la Fondazione è nuovamente impegnata a fianco del personale sanitario degli ospedali dell’Asst Ovest Milanese nella gestione della seconda ondata per sostenerlo nella cura dei pazienti che in questi giorni stanno di nuovo occupando i letti dei nostri ospedali riponendo nei medici e negli infermieri la fiducia di ricevere le cure necessarie per il pieno recupero della salute”.

“L’aiuto di tutti voi è ancora preziosa risorsa per sostenere l’encomiabile sforzo che i nostri ospedali stanno nuovamente compiendo”

“La precedente raccolta fondi è terminata e tutto quello che è stato donato con un sorprendente slancio di generosità è stato di enorme aiuto nella gestione dei pazienti, ma l’aiuto di tutti voi è ancora preziosa risorsa per sostenere l’encomiabile sforzo che i nostri ospedali stanno nuovamente compiendo per non lasciare nessuno senza speranza – prosegue il presidente della Fondazione – Per questo ringraziamo sin d’ora tutti coloro che volessero continuare a dare il loro contributo: IBAN 05B0503420211000000006896. Quanti avessero la necessità della dichiarazione per la detrazione d’imposta possono contattare la Fondazione all’indirizzo mail direzione@fondazione4h.it”.

Nella foto di copertina, il presidente della Fondazione dei quattro ospedali Norberto Albertalli e la dottoressa Anna Maria Socrate, responsabile dell’Unità operativa complessa di Chirurgia vascolare dell’ospedale di Legnano, con una delle apparecchiature acquistate grazie alla raccolta fondi

