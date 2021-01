Quanti vaccini sono stati fatti in Lombardia? L’aggiornamento IN TEMPO REALE

La campagna vaccinale Covid continua a non decollare in Lombardia, dopo i ritardi e le polemiche. Ieri, martedì 5 gennaio 2021, sono state vaccinate quasi 8mila persone, che si aggiungono alle 9mila della prima settimana, dopo il V-Day di domenica 27 dicembre 2020.

Ma le Regioni virtuose restano ben lontane dalla locomotiva d’Italia.

Vaccini in tempo reale

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, nell’occhio del ciclone, ha promesso che la Lombardia arriverà in tempo con le scadenze. Ma a che punto siamo? Come procede la campagna? E’ possibile visionarlo in tempo reale con questa mappa messa a disposizione dal ministero della Salute.

La prima fase dovrebbe concludersi entro febbraio e vedrà le vaccinazioni di operatori sanitari, ospiti e lavoratori delle Rsa. Poi toccherà agli over 80 (fino a giugno) e a seguire agli over 60 e alle persone affette da patologie croniche. Con l’autunno poi la somministrazione al resto della popolazione.

A martedì sera nelle strutture sanitarie della Lombardia si è arrivati a oltre 17.100 somministrazioni dall’inizio della campagna superando la soglia del 20% (21,2) rispetto alle dosi attualmente in dotazione. Una leggera accelerata rispetto ai primi giorni, ma tutte le altre Regioni italiane corrono molto di più. Basti pensare che la Lombardia è sì sul podio dei vaccini somministrati rispetto alle dosi assegnate, ma in quello dei peggiori: all’ultimo posto la Sardegna con il 17,2% delle dosi somministrate, poi la Calabria con il 21,1 e, infine, la Lombardia con il 21,2. I più virtuosi? Lazio con oltre il 77%, Toscana con il 75 e Veneto con il 73. Numeri ben lontani da quelli lombardi.

