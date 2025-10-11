Cronaca

Le vittime del rogo di Cornaredo

Una famiglia distrutta dall’incendio . Dalle prime indiscrezioni le fiamme sarebbero divampate dalla camera del figlio

Cornaredo · 11/10/2025 alle 10:23

Una famiglia distrutta dall’incendio  che questa notte ha divorato un appartamento. Dalle prime indiscrezioni  le fiamme sarebbero divampate dalla camera del figlio.

Le vittime

Le vittime  del rogo sono: Benito Laria, Carlo Laria e Carmela Greco, un ‘intera famiglia rimasta vittima dell’incendio  nell’appartamento del palazzo di via Cairoli.

Inquilini evacuati

Nel frattempo continua il lavoro di messa in sicurezza dello stabile. Come detto dal sindaco, l’Amministrazione si sta muovendo per cercare una sistemazione per gli inquilini evacuati. L’edificio, infatti, è stato reso inagibile. Attivato il Nucleo Investigativo Antincendio della Direzione Regionale VVF che avrà il compito, insieme ai carabinieri di Corsico, di capire le origini dell’incendio.

La testimonianza della vicina  di casa

La drammatica testimonianza della vicina di casa , la signora Nadia, che ha raccontato:

“Mi ha bussato alla porta e mi ha detto di chiamare i pompieri perché c’era un incendio, io l’ho fatto, ma poi – il signor Benito una delle vittime- è rientrato nel suo appartamento, c’era tanto fumo, e tutti noi siamo scesi  per le scale in strada, chi in maniera automa e chi aiutato dai pompieri”

 

