Le vittime del rogo di Cornaredo

Una famiglia distrutta dall’incendio che questa notte ha divorato un appartamento. Dalle prime indiscrezioni le fiamme sarebbero divampate dalla camera del figlio.

Le vittime

Le vittime del rogo sono: Benito Laria, Carlo Laria e Carmela Greco, un ‘intera famiglia rimasta vittima dell’incendio nell’appartamento del palazzo di via Cairoli.

Inquilini evacuati

Nel frattempo continua il lavoro di messa in sicurezza dello stabile. Come detto dal sindaco, l’Amministrazione si sta muovendo per cercare una sistemazione per gli inquilini evacuati. L’edificio, infatti, è stato reso inagibile. Attivato il Nucleo Investigativo Antincendio della Direzione Regionale VVF che avrà il compito, insieme ai carabinieri di Corsico, di capire le origini dell’incendio.

La testimonianza della vicina di casa

La drammatica testimonianza della vicina di casa , la signora Nadia, che ha raccontato:

“Mi ha bussato alla porta e mi ha detto di chiamare i pompieri perché c’era un incendio, io l’ho fatto, ma poi – il signor Benito una delle vittime- è rientrato nel suo appartamento, c’era tanto fumo, e tutti noi siamo scesi per le scale in strada, chi in maniera automa e chi aiutato dai pompieri”