Tragedia di Cornaredo: parla il sindaco Corrado D’Urbano

Questa notte un rogo ha divorato un appartamento a Cornaredo. Le fiamme hanno fatto tre vittime, un’intera famiglia: padre, madre e figlio. Sul drammatico episodio è intervenuto il primo cittadino Corrado D’Urbano:

“Purtroppo siamo di fronte a una grande tragedia che ha visto tre nostri concittadini perdere la vita. A nome dell’intera comunità di Cornaredo, porgo sentite condoglianze ai loro familiari. A causa dei gravi danni, abbiamo dovuto emettere un’ordinanza di inagibilità del palazzo. In queste ore stiamo lavorando per trovare una sistemazione adeguata a tutti i residenti coinvolti, con l’auspicio che possano tornare nelle loro case al più presto in condizioni di sicurezza” afferma il sindaco.

Cause del rogo al vaglio delle autorità competenti

Il palazzo è inagibile e l’Amministrazione si sta attivando per trovare una sistemazione ai residenti coinvolti.