Tragedia di Cornaredo: parla il sindaco Corrado D’Urbano

Questa notte un rogo ha divorato un appartamento a Cornaredo. Le fiamme hanno fatto tre vittime, un’intera famiglia: padre, madre e figlio. Sul drammatico episodio è intervenuto il primo cittadino Corrado D’Urbano:
“Purtroppo siamo di fronte a una grande tragedia che ha visto tre nostri concittadini perdere la vita. A nome dell’intera comunità di Cornaredo, porgo sentite condoglianze ai loro familiari. A causa dei gravi danni, abbiamo dovuto emettere un’ordinanza di inagibilità del palazzo. In queste ore stiamo lavorando per trovare una sistemazione adeguata a tutti i residenti coinvolti, con l’auspicio che possano tornare nelle loro case al più presto in condizioni di sicurezza” afferma il sindaco.
Cause del rogo al vaglio delle autorità competenti
Il palazzo è inagibile e l’Amministrazione si sta attivando per trovare una sistemazione ai residenti coinvolti.
“Un grande ringraziamento va alle Forze dell’Ordine e ai soccorritori che sono intervenuti tempestivamente e che sono tuttora al lavoro: i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale, la Protezione Civile e le ambulanze – aggiunge D’Urbano – La loro prontezza e professionalità hanno evitato che il bilancio potesse essere ancora più tragico. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento e le autorità competenti stanno lavorando per fare chiarezza su quanto accaduto”