Incendio di Cornaredo: aggiornamenti

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta notte per domare il rogo di Cornaredo, sul posto dell’incendio sette squadre sono state impegnate per diverse ore. Ora è il momento di verificare i danni provocati dalle fiamme.

Messa in sicurezza

Le attività di messa in sicurezza e di smassamento all’interno dell’appartamento si sono concluse. Sul posto rimane dislocata una APS del Distaccamento di Rho per consentire ai cinquanta residenti evacuati di recuperare alcuni beni dai propri appartamenti. L’edificio, infatti, è stato reso inagibile. Attivato il Nucleo Investigativo Antincendio della Direzione Regionale VVF che avrà il compito, insieme ai carabinieri di Corsico, di capire le origini dell’incendio.