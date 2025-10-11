Scoppia incendio in un condominio a Cornaredo: tre morti

Nelle prime ore della notte, 11 ottobre 2025, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cornaredo , in via Cairoli, per un incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano di un condominio di quattro piani. Il rogo ha purtroppo causato il decesso di tre persone.

La tragedia

Le vittime fanno parte di un unico nucleo famigliare: Padre, madre e figlio. Quaranta residenti sono stati evacuati dallo stabile. Diciannove persone sono state controllate sul posto dal personale sanitario, mentre otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure.

Tre vigili del fuoco leggermente feriti

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre autopompe, un’autoscala, una autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico. Tre vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti durante le operazioni di soccorso: uno di loro è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso.

Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio.