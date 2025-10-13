Incendio Cornaredo, gli aggiornamenti

Cornaredo si interroga sulla tragedia di sabato 11 ottobre costata la vita a Benito Laria, 87 anni, alla moglie Carmela Greco, 82 anni, e al figlio Carlo Laria, 55 anni.

Incendio Cornaredo

L’incendio di via Cairoli che ha distrutto l’appartamento dove vivevano i due anziani coniugi e dove era recentemente tornato a vivere il figlio Carlo è divampato intorno alle 3 del mattino di sabato. Le prime ricostruzioni dei Vigili del fuoco hanno appurato che le fiamme sono partite dalla stanza dove dormiva Carlo, in cui sono state trovate tracce di accellerante. Le ipotesi fanno sempre più pensare a un gesto volontario.

Tre vittime

Benito e la moglie Carmela hanno perso la vita a causa del fumo che ha invaso l’appartamento situato al primo piano, che in pochi attimi ha devastato la stanza da letto propagandosi nel resto dell’abitazione. Benito è riuscito ad uscire dall’appartamento, ma vi ha fatto poi rientro nel tentativo di salvare la moglie, bloccata a letto.

Famiglie al Melograno

Dopo il lungo e intenso lavoro dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio, l’intero palazzo è stato evacuato e dichiarato inagibile. Le maggior parte delle famiglie ha trovato sistemazione da amici e famigliari. Cinque persone sono ospitate negli alloggi del Centro Comunale Il Melograno, un’altra famiglia è stata sistemata in un appartamento del Comune. Si attendono sopralluoghi e perizie per capire la gravità dei danni allo stabile e i tempi di un possibile rientro.

Benito Laria

A Cornaredo il signor Benito era molto conosciuto. Ex tramviere dell’Atm di Milano, frequentava il centro anziani del Melograno e gestiva un orto comunale in via Colombo.