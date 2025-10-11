Tragedia Cornaredo: ipotesi gesto volontario

Gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, sono al lavoro sull’ipotesi che il rogo divampato questa notte in un appartamento a Cornaredo possa essere stato provocato volontariamente.

Il racconto dei primi vigili del fuoco intervenuti e i rilievi effettuati nell’appartamento nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre 2025, hanno evidenziato il possibile uso di un accelerante anche se non è ancora chiaro se si sia trattato di benzina o alcol. Ipotesi gesto volontario.

Ricordiamo che nel rogo di questa notte in via Cairoli a Cornaredo hanno perso la vita tre persone un’intera famiglia. 40 persone sono state evacuate perché l’edificio è stato dichiarato inagibile