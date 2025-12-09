È morto l’automobilista finito contro un muro stamattina

Non ce l’ha fatta l’automobilista finito fuori strada a San Giorgio su Legnano nella mattinata di oggi, martedì 9 dicembre.

Morto il 73enne finito fuori strada a San Giorgio su Legnano

L’uomo, 73 anni, si trovava alla guida della sua auto in piazza Mazzini quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo è uscito dalla carreggiata ed è andato a schiantarsi contro un muro. L’ipotesi più probabile è che l’automobilista sia stato colto da un malore. Scattato l’allarme, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Lainate e l’automedica. Le condizioni del 73enne sono subito apparse gravissime: all’arrivo dei soccorritori, il paziente era in arresto cardiocircolatorio. Nonostante la corsa al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano e le manovre di rianimazione, per lui non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto oltre ai soccorritori sono intervenuti i Carabinieri

A rilevare l’incidente, avvenuto poco dopo le 10.15, sono stati i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Saranno loro a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.