Due comunità in lutto per la scomparsa di Rino Morelli.

Addio a Rino Morelli: è lui la vittima dell’incidente di San Giorgio

Fondatore insieme al figlio Luca dell’attività Morelli Gomme di via 20 Settembre a Legnano, il noto imprenditore è mancato oggi, martedì 9 dicembre, a San Giorgio su Legnano, dove abitava. È lui il 73enne che ha perso il controllo della propria auto, probabilmente a causa di un malore, finendo contro un muro in piazza Mazzini.

Soccorso prontamente, per il 73nne non c’è stato più nulla da fare

Sul posto sono intervenuti prontamente ambulanza, automedica, Carabinieri e Polizia Locale, e Morelli è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, con manovre di rianimazione in corso. Tutti i tentativi di salvargli la vita si sono però rivelati vani: l’uomo è deceduto.

Il figlio Luca: “Per noi una perdita enorme, un vuoto incolmabile”

Pur in un momento di enorme dolore, il figlio Luca ha trovato la forza di dichiarare:

“Con lui abbiamo dato il via all’attività di via 20 Settembre nei primi anni Novanta e ancora oggi, ogni mattina, era tra i primi ad arrivare perché amava il suo lavoro e il contatto con i clienti, tanto da avere una parola garbata per ognuno di loro: sempre attivo, sempre presente. Così come ha fatto questa mattina: poco dopo le 10 è andato a fare colazione come di consueto, in centro a San Giorgio: ha fatto le solite quattro chiacchiere con gli amici di quella zona e poi è salito di nuovo in auto. Pochi secondi dopo il malore che lo ha portato via. Per me, la mia famiglia e per tutti noi di Morelli Gomme è una perdita enorme e un vuoto incolmabile”.