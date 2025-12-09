Questa mattina, 9 dicembre 2025, un uomo di 73 anni è uscito di strada con la sua auto a San Giorgio su Legnano ed è finito contro un muro molto probabilmente a causa di un malore.

Malore alla guida: 73enne trasportato d’urgenza in ospedale

Incidente questa mattina in piazza Mazzini a San Giorgio: protagonista suo malgrado un uomo di 73 anni. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’automedica e il paziente è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio: è stato poco dopo ospedalizzato in codice rosso con manovre di rianimazione in corso nel nosocomio di Legnano.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.